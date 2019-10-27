«الجوازات» تطلق ختم موسم الرياض لاستقبال السائحين تحت شعار «أسفرت وأنورت»

نايف السالم(صدى):

شهد مطار الملك خالد الدولي أول عملية ختم لسائح أجنبي قدم إلى المملكة لحضور موسم الرياض ، وتم ختم أواراق سفره بالختم الرسمي الخاص بـ”موسم الرياض ” ، بالتعاون مع إدرة موسم الرياض .

كما يحمل الختم شعار “موسم الرياض ” مضافاً إليه العبارة الترحيبية ” أسفرت وأنورت ” المعروفه للترحيب بضيوف المملكة .

كما تم تشكيل فريق من موظفي المديرية العامة للجوازات يتحدثون جميع اللغات للإهتمام بالسياح القادمين إلى المملكة للمشاركة بفعاليات موسم الرياض الترفيهية .

وويأتي هذا ضمن خطة تنشيط القطاع السياحي بالمملكة وتطوير صناعة الترفيه التي باتت من أهم الموارد الإقتصادية لزيادة النقد المحلي والأجنبي لإثراء الإقتصاد الوطني .