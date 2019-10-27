«الجوازات» تطلق ختم موسم الرياض لاستقبال السائحين تحت شعار «أسفرت وأنورت»
شهد مطار الملك خالد الدولي أول عملية ختم لسائح أجنبي قدم إلى المملكة لحضور موسم الرياض ، وتم ختم أواراق سفره بالختم الرسمي الخاص بـ”موسم الرياض ” ، بالتعاون مع إدرة موسم الرياض .
كما يحمل الختم شعار “موسم الرياض ” مضافاً إليه العبارة الترحيبية ” أسفرت وأنورت ” المعروفه للترحيب بضيوف المملكة .
كما تم تشكيل فريق من موظفي المديرية العامة للجوازات يتحدثون جميع اللغات للإهتمام بالسياح القادمين إلى المملكة للمشاركة بفعاليات موسم الرياض الترفيهية .
وويأتي هذا ضمن خطة تنشيط القطاع السياحي بالمملكة وتطوير صناعة الترفيه التي باتت من أهم الموارد الإقتصادية لزيادة النقد المحلي والأجنبي لإثراء الإقتصاد الوطني .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 1016 ] نشر منذ 10 دقائق
لا هلا ولا مرحبا ..اللهم من أتى للفساد أو الإفساد اللهم أنزل عليه مرضا نفسيا وضيقة في الصدر تخرجه من بلاد الحرمين.. اللهم استجب .. اللهم اجعلني ممن يغار على دينك وعلى محارمك…