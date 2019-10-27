«المسند»: عاصفة «كيار» تتحول لإعصار.. وحالة مطرية جديدة تضرب عدة مناطق
كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة الدكتور عبدالله المسند، عن توقعاته بشأن تحول عاصفة ” كيار” لإعصار، قائلا:” عاصفة “كيار” تتحول إلى إعصار من الدرجة الأولى بسرعة دورانية تبلغ أكثر من 130 كم في الساعة، والعاصفة متجهة ناحية الشمال الغربي”.
وقال المسند:”الحالة المطرية الثانية وفي يومها الخامس مستمرة، واليوم، يُتوقع أن تزحف ناحية الشمال الشرقي، والأمطار المتفرقة متوقعة على أجزاءٍ من مناطق الحدود الشمالية حائل والقصيم وشرق الجوف وحفر الباطن والمدينة”.
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