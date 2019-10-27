«المسند»: عاصفة «كيار» تتحول لإعصار.. وحالة مطرية جديدة تضرب عدة مناطق

عادل الحربي(صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة الدكتور عبدالله المسند، عن توقعاته بشأن تحول عاصفة ” كيار” لإعصار، قائلا:” عاصفة “كيار” تتحول إلى إعصار من الدرجة الأولى بسرعة دورانية تبلغ أكثر من 130 كم في الساعة، والعاصفة متجهة ناحية الشمال الغربي”.

وقال المسند:”الحالة المطرية الثانية وفي يومها الخامس مستمرة، واليوم، يُتوقع أن تزحف ناحية الشمال الشرقي، والأمطار المتفرقة متوقعة على أجزاءٍ من مناطق الحدود الشمالية حائل والقصيم وشرق الجوف وحفر الباطن والمدينة”.