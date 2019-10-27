تركي الفيصل يهاجم مشرعي الكونجرس الأمريكي

علي القحطاني(صدى):

وصف رئيس الاستخبارات الأسبق الأمير تركي الفيصل، ما يقوم به مشرّعو الكونجرس الأمريكي بـ ” الرعب والازدراء ” الذي يعبّرون عنه تجاه السعودية؛ مطالبًا إياهم بالترجل عن جواد الأخلاق العالية، ووقف هجماتهم على المملكة.

وأوضح ” الفيصل ” أن النواب غير قادرين على أداء واجباتهم لمعالجة ” قضايا العنصرية وعدم المساواة العرقية ” وإصلاح قوانين ملكية الأسلحة؛ منتقدًا كذلك وسائل الإعلام الأمريكية خلال المؤتمر الـ28 للمجلس الوطني للعلاقات العربية- الأمريكية في واشنطن.

وصرح تركي الفيصل: ” كم من قادة الكونجرس تفضّل بزيارة للمملكة؟ إذا قاموا بزيارة للرياض فقد يتعلمون شيئًا عن الرعاية الصحية الشاملة، التي قدّمتها المملكة لمواطنيها منذ إنشائها، أو قد يحصلون على نظرة ثاقبة لنظامنا التعليمي المتطور “.