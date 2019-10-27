منح خميس العويران فيلا سكنية

طلال الغامدي(صدى):

كشف لاعب المنتخب الوطني السابق ماجد عبدالله، اليوم الأحد، عن منح لاعب الهلال والاتحاد السابق خميس العويران فيلا سكنية ضمن الدفعة الثالثة من دفعات الإسكان التي يقدمها برنامج جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية.

وأوضح ماجد عبدالله عقب زيارة قام بها للعويران بعد عودته من رحلة علاجية قضاها في الولايات المتحدة؛ إثر وعكة صحية تعرّض لها، عن فرحته بهذا الأمر.

وصرح ماجد عبدالله: ” سعدنا اليوم بزيارة الكابتن خميس العويران والاطمئنان على صحته بعد عودته من الرحلة العلاجية، وكانت فرحتي كبيرة بأن يكون أول شخص في الدفعة الثالثة من دفعات الإسكان، واستلام وحدة سكنية ” .