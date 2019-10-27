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منح خميس العويران فيلا سكنية

منح خميس العويران فيلا سكنية
طلال الغامدي(صدى):

كشف لاعب المنتخب الوطني السابق ماجد عبدالله، اليوم الأحد، عن منح لاعب الهلال والاتحاد السابق خميس العويران فيلا سكنية ضمن الدفعة الثالثة من دفعات الإسكان التي يقدمها برنامج جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية.

وأوضح ماجد عبدالله عقب زيارة قام بها للعويران بعد عودته من رحلة علاجية قضاها في الولايات المتحدة؛ إثر وعكة صحية تعرّض لها، عن فرحته بهذا الأمر.

وصرح ماجد عبدالله: ” سعدنا اليوم بزيارة الكابتن خميس العويران والاطمئنان على صحته بعد عودته من الرحلة العلاجية، وكانت فرحتي كبيرة بأن يكون أول شخص في الدفعة الثالثة من دفعات الإسكان، واستلام وحدة سكنية ” .


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 5 ساعات

جزاكم الله خير
وسعيكم في ميزان حسناتكم

[ عدد التعليقات: 898 ] نشر منذ 5 ساعات

ماجد لاعب المنتخب السابق ولو سنتوره كان قلتو اسطوره الكره…يال الهول زمن العجب…الله يشفيك ياكبتن ويشفي صحيفه صدى

[ عدد التعليقات: 1855 ] نشر منذ 5 ساعات

يستاهل لاعب خلوق خدم الكوره السعوديه تاريخه مشرف وحصد الذهب والكييثر من البطولات وكم ابكى ….الفقراويه
فرق بينه وبين خم… س
ابتاع السهرات

[ عدد التعليقات: 481 ] نشر منذ 2 ساعتين

يعني البيت من وزارة الاسكان

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 44 دقيقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واللي مرابط عالحد وماكل تراب وش له……

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