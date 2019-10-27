سباق الألوان يشعل موسم الرياض بمشاركة 20 ألف متسابق

حمود العنزي(صدى):

حقق سباق الألوان الترفيهي الذي أقيم في منطقة “الرياض بوليفارد ” أرقام قياسية أمس السبت بعد مشاركة 20 ألف متسابق من الشباب والفتيات من المواطنين والمقيمين والسياح ، وهو ضعف العدد الذي حضر في مدينة الخُبر مارس الماضي .

وانطلق السباق تجت شعار ” أسعد 5 كيلومترات سعادة على وجه الأرض ” في الصباح الباكر مع توزيع المتسابقين على ست مناطق مختلفة الألوان ، فيما يفوز أول الواصلين لخط النهاية بميدالية السباق مع فرصة لمشاركة في المهرجان الذي يزخر بالألعاب والعروض الإحتفالية والمرح .

الجدير الذكر أن سباق الألوان أحد أكبر سلسلة سباقات من نوعها بالعالم ، يُقام للمرة الثانية بالمملكة ضمن 40 دولة حول العالم وشارك فيه حتى الآن 7 ملايين متسابق حول العالم ، في أجواء فريدة من المرح ولحظات لا تنسى.