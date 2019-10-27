سباق الألوان يشعل موسم الرياض بمشاركة 20 ألف متسابق
حقق سباق الألوان الترفيهي الذي أقيم في منطقة “الرياض بوليفارد ” أرقام قياسية أمس السبت بعد مشاركة 20 ألف متسابق من الشباب والفتيات من المواطنين والمقيمين والسياح ، وهو ضعف العدد الذي حضر في مدينة الخُبر مارس الماضي .
وانطلق السباق تجت شعار ” أسعد 5 كيلومترات سعادة على وجه الأرض ” في الصباح الباكر مع توزيع المتسابقين على ست مناطق مختلفة الألوان ، فيما يفوز أول الواصلين لخط النهاية بميدالية السباق مع فرصة لمشاركة في المهرجان الذي يزخر بالألعاب والعروض الإحتفالية والمرح .
الجدير الذكر أن سباق الألوان أحد أكبر سلسلة سباقات من نوعها بالعالم ، يُقام للمرة الثانية بالمملكة ضمن 40 دولة حول العالم وشارك فيه حتى الآن 7 ملايين متسابق حول العالم ، في أجواء فريدة من المرح ولحظات لا تنسى.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 1016 ] نشر منذ 34 دقيقة
سخافة عقول..سبحان الله إذا رأيت سماجة العقول فانظر لمن يهتم بسفاسف الأمور…بعض الشعوب حظائر الأغنام تحتاجهم..
عيار[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 9 دقائق
اغلبهم يلبسون شعار الهيئة وشكلهم مجمعينهم وجايبينهم علشان ينجحون هالسخافة
وقلة الحياء ولو شفت المقاطع لقلت هل هولاء سعوديين من حركاتهم ورقصاتهم ولبسهم
الناس الي تخاف على بناتها واعرضها ماتخليهم كذا والسعودي الاصيل الذي فيه حياء ومروءة
وشهامه مايسوي كذا
خسف الله بكم