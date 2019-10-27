وزارة الدفاع توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت رئاسة هيئة الأركان العامة، عن توفر فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الإدارية.

ودعت الهيئة الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية هنا ؛ فيما قد بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (۳۰) وظيفة شاغرة (رجال، نساء).

وأوضحت أن آلية التقديم من قبل المتقدمين/المتقدمات):

١. الدخول على نظام التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية والتأكد من صحة البيانات و في حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية ، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

۲. تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

٣. يتم الاختيار من الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

٤. على كل (متقدم / ـه) اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم دون إرفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة رجال / نساء).

وأشارت إلى أن الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:

1. خريجي وخريجات المعاهد التخصصية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

۲. خريجي وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف) .

٣. خريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس) (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف) .

٤. خريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

٥. خريجات درجة الماجستير (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف) .

٦. الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

۷. يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

۸. يشترط حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال والنساء على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.

٩. جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاط.

۱۰. ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

۱۱. الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية .

وذكرت الهيئة بعض الإيضاحات العامة:

1. قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة مع نموذج جدارة من خلال الأسئلة الأكثر شيوعا، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة) قبل الشروع في تعبئة الطلب لتحاشي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح.

٢. البيانات التي يتم إضافتها من قبل المتقدم له) على نموذج جدارة مسئوليتها على (المتقدم له حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياسا بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.

٣. على كل (متقدم / ـه) قبل حفظ أي جزئية من مكونات جدارة مراجعتها والتأكد من صحتها.

٤. الرغبات المكانية التي يتم تحديدها من قبل المتقدم /ه) إلى جانب عناصر المفاضلة المؤهل المعدل التراكمي، أقدمية التخرج، درجة الاختبار “للوظائف التي تتطلب الاختبار”) لها أهمية قصوى في استحقاق الترشيح من عدمه، لذلك يجب مراعاة ذلك عند تحديد الرغبات المكانية وترتيب أولويتها بان يتم ذلك انطلاقا من الإعلان التفصيلي للوظائف حسب المسمى الوظيفي والمقر وعدد الوظائف المتاحة.

٥. ستقوم رئاسة هيئة الأركان بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الانترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.