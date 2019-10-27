رئاسة الحرمين: جولات رقابية لمنع من يتجرأ على الفتوى بغير علم أو إجازة معتمدة

نايف السالم(صدى):

قامت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة شؤون إرشاد السائلين، بأكثر من 150 جولة رقابية شهرياً لمنع بعض من يتجرأ على الفتوى بغير علم أو إجازة معتمدة، مما يؤكد حرص الإدارة على سلامة المنهج في التعامل مع الزوار والمعتمرين.

وحرصت إدارة شؤون إرشاد السائلين على إرشاد قاصدي البيت الحرام وتوعيتهم وتوجيههم ورفع مستوى الوعي لديهم، من خلال اعتماد برنامج للإجابة على أسئلة المستفتين بالبيت العتيق، بالإضافة إلى توفير كل ما من شأنه تسهيل مناسك الزوار والمعتمرين والإجابة عن استفساراتهم في حدود المناسك.

واتضح أن عدد المستفيدين من البرنامج يقدّر بأكثر من (300) مستفيد يومياً، بالإضافة إلى تخصيص رقمين مجانيين لإرشاد السائلين عن طريق الهاتف: / ٨٠٠١٢٢٢٤٠٠ /٨٠٠١٢٢٢١٠٠ .