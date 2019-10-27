«التنمية الاجتماعية» بأضم  تتكفل بتأهيل وتدريب 60 شابا

حامد العمري(صدى):

في بادرة متميزة وغير مسبوقة ، تكفلت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أضم وبالشراكة مع فرع الكلية التقنية بأضم ، بدفع رسوم أول ( ٦٠ ) شابا يقومون بالتسجيل في الدورات التدريبية،والتي أعلن عنها مكتب خدمة المجتمع بالكلية.

ويبلغ عدد الدورات التي تستعد الكلية التقنية للبدء في تنفيذها ضمن برنامج أتقن (٦) دورات تدريبية في مختلف المجالات التقنية و المهنية والفنية ، بوقع ( ١٦ ) ساعة تدريبية لكل دورة ، وبرسوم (٢٠٠ ) ريال لكل دورة ، فيما يمنح المتدرب نهاية الدورة شهادة تدريب معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

بدوره أوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأضم الأستاذ عابد بن عبيد بن سالم العزيزي أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص اللجنة على دعم شباب المحافظةومراكزها وقراها للالتحاق بالبرامج التدريبية المهنية وتطوير قدراتهم واكتساب مهارات ومعارف وخبرات جديدة تؤهلهم لسوق العمل ومجالات التوظيف مستقبلا ، كما عبر ” العزيزي ) عن بالغ شكره لعميد فرع الكلية التقنية بمحافظة أضم .

وأثنى على تجاوبهم وتعاونهم لتنفيذ هذه المبادرة ، داعيا الشباب المستفيدين إلى الحرص على الحضور والانتظام في قاعات التدريب لتحقيق الفائدة المرجوة من المشاركة في مثل هذه الدورات .

والدورات التدريبية المزمع إقامتها هي كالتالي : مقدمة أمن المعلومات ( الأمن السيبراني) ، مقدمة مايكروسوفت أوفيس، شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، التصميم بالفوتوشوب، صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني ، مهارات حساب ضريبة القيمة المضافة.