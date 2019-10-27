بمستشفى قوى الأمن بالرياض..المؤتمر العلمي «دمج التقنية الحديثة بالرعاية التمريضية» الإربعاء المقبل

محمد السعران(صدى):

يرعى مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، العميد سليمان بن عبدالرحمن الداود، المؤتمر العلمي ” دمج التقنية الحديثة بالرعاية التمريضية” وذلك يوم الأربعاء 2 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019م، ويقام بمناسبة اليوم العالمي للتمريض في قاعة الأمير أحمد بن عبدالعزيز للمؤتمرات.

ويهدف المؤتمر المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع (13) ساعات تعليم طبي مستمر؛ إلى رفع مستوى الوعي بأهمية إستخدامات التقنية ودعمها في الممارسة التمريضية وتأثيراتها على المرضى، إضافة إلى الإطلاع على أحدث المستجدات في هذا المجال.

ويناقش المؤتمر عدداً من المحاور الرئيسية من أهمها أثر التقنية على سلامة المريض وتجربته معها، فضلاً عن تأثيرها على أداء مقدمي الرعاية الصحية ومدى رضاهم عنها، و أبرز تطورات المعلوماتية التمريضية إضافة إلى استخدامات التقنية واخلاقيات المهنة.