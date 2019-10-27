جدل في افتتاح مهرجان أيام قرطاج بسبب متحول جنسيًا وفنانة حافية القدمين

تونس(صدى):

أثارت الممثلة التونسية مريم بن شعبان، جدلا بسبب إطلالتها في افتتاح مهرجان أيام قرطاج، حيث ظهرت حافية القدمين، محتجة على غياب سيارة تقلها لمسافة تتجاوز الكيلومترين من منزلها للمهرجان.

وفي نفس السياق أثارت صورة رجل متحول جنسيا على السجاد الأحمر في افتتاح المهرجان جدلا واسعا، بعد ان تم تداول صورته على أساس أنها لإحدى نجمات السينما، بعد أن يتبين أنها لرجل متحول جنسيا.

وأكدت تقارير أن الصورة تعود لأحد الممثلين المشاركين في دورة أيام قرطاج السينمائية 2017 وكان قد حصل حينها على الجائزة الثالثة في مسابقة الفيلم القصير عن فيلم «في الظل».