أول تعليق من رئيس النصر على أزمة التذاكر

ماجد محمد(صدى):

علق رئيس نادي النصر، صفوان السويكت، اليوم الأحد، على أزمة تذاكر ديربي الهلال والنصر بسبب خلل.

وقال السويكت: تابعنا باهتمام الخلل في توزيع التذاكر منذ بدايته، وحصلنا على حقنا بالكامل وهو ٣٠ في المائة من سعة الملعب،أشكر هيئة الرياضة والرابطة على سرعة دعمهم.

وكانت شركة صلة قد أنه تم اكتشاف خطأ بعد 11 دقيقة من بدء بيع التذاكر، وتم تداركه فيما بعد، مشيرة إلى أنه خلال تلك الدقائق تم بيع 1625 تذكرة من 624 معرفًا هلاليًا بالقسم C الخاص بجماهير النصر.

ويستعد الهلال لاستضافة نظيره النصر اليوم الأحد، على ملعب جامعة الملك سعود في قمة مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

اقرأ أيضًا: