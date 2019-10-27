بالفيديو..تصرف سيدة يجسد معاني الإنسانية تجاه بائع مُسن

خالد الظفيري(صدى):

وثقت سيدة كويتية مقطع فيديو من داخل سيارتها، لتوضح أنها يوميًا ترى رجلا فقيرًا مسنًا، يبيع «المناشف» في الطريق، وتقوم يوميا بشراء عدد كبير منها يفوق حاجتها.

وأوضحت السيدة أنها فقط تحرص على شراء كل ما لدى البائع، حتى يذهب إلى منزله ويستريح من عناء الوقوف بالطريق.

ونال المقطع ردود فعل متباينة، حيث انتقد البعض تصوير السيدة للرجل ومعاناته، فيما رأى الأغلبية أن التصوير ونشر المقطع ضروري، للتوعية وحث الجميع على التصرف بإنسانية مع المحتاجين.