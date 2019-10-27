بالفيديو..تصرف سيدة يجسد معاني الإنسانية تجاه بائع مُسن
وثقت سيدة كويتية مقطع فيديو من داخل سيارتها، لتوضح أنها يوميًا ترى رجلا فقيرًا مسنًا، يبيع «المناشف» في الطريق، وتقوم يوميا بشراء عدد كبير منها يفوق حاجتها.
وأوضحت السيدة أنها فقط تحرص على شراء كل ما لدى البائع، حتى يذهب إلى منزله ويستريح من عناء الوقوف بالطريق.
ونال المقطع ردود فعل متباينة، حيث انتقد البعض تصوير السيدة للرجل ومعاناته، فيما رأى الأغلبية أن التصوير ونشر المقطع ضروري، للتوعية وحث الجميع على التصرف بإنسانية مع المحتاجين.
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 474 ] نشر منذ 36 دقيقة
لا تحكمون حتى تسمعون راي شيخ القبيله دفتر…
تصرفها غلط بغلط… و ألف غلط وغباء..
ابك هذيتا شحاده بأسم بيع المناديل
…الحذر منهم منتشرين حتى عندنا
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 32 دقيقة
صورت او ماصورت ففي النهايه هو عمل خير تؤجر عليه انشاء الله وبالعكس هذه المقاطع تشجع الغير على عمل الخير ام اللي ينتقد فلا هو عمل خير ولاساب غيره في حاله يعني لا خيره ولاكفايه شره
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29954 ] نشر منذ 31 دقيقة
جزاها الله خير
,,اااالسحاب’’[ عدد التعليقات: 9159 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله يجزيها خير
ممكن النشر للتشجيع كما فعلت بشرط ان لاتتضح صورته في المقطع-
وممكن ان تخصص له مبلغ يساوي قيمة المناشف من غير ان يشتري ويبيع ويتعب-
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85573 ] نشر منذ 18 دقيقة
الله يعطيها على قد نيتها ..
سعود[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 13 دقيقة
جزاء الله هذه السيدة الفاضله كل خير عمل انساني جميل والتصوير رسالة للناس لعمل الاحسان وفعل الخير
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1336 ] نشر منذ 11 دقيقة
طيب فيه شيء افضل انها تصرف له راتب شهري كما انه لا فائدة من النشر والتشهير. الناس تراها عارفة فبلاش نبرر التصوير على انه توعية.