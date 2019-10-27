«سيلفي» ينهي حياة فتاة مراهقة

أبوظبي(صدى):

لقيت فتاة آسيوية في الإمارات، أمس السبت مصرعها، إثر سقوطها من قمة أحد الأبراج في شارع الشيخ زايد من الطابق الـ17 أثناء محاولة التقاط صورة «سيلفي».

وكانت الفتاة صاحبة الـ 16 عام، تحاول تصوير نفسها وهي تقف فوق كرسي ملاصق لحافة الحاجز الموجود في شرفة الشقة، محاولة التقاط خلفية المنظر الخارجي العلوي في الطابق الـ17، فاختل توازنها وانزلقت.

يذكر أن كوارث لقطات «السيلفي» أصبحت منتشرة بكثرة في الآونة الأخيرة.