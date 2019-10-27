سائق المديرة تعاون مع الجناه..تفاصيل سرقة 20 مكيفا من مدرسة بنات

نايف السالم(صدى):

شهدت مدرسة ثانوية للبنات في مكة المكرمة، واقعة سرقة 20 مكيفا من مستودعها، ليتبين بعد ذلك أن سائق قائدة المدرسة هو من سهل للجناة السرقة.

وكان مركز الشرطة التابع لنطاق المدرسة، قد تلقى بلاغا من حارس المدرسة عن سرقة مكيفات خلال العطلة الأسبوعية.

ومن خلال كاميرا مراقبة موجودة في الحي، وبعد الرصد والمتابعة جرى تحديد إحدى المركبات، وتم تحديد أحد مراكز التبريد والتكييف بحي جرول.

وتم القبض على مقيم اعترف بأن شخصين آخرين ساعداه في نقل المكيفات، بينما من سهل لهما عملية السرقة سائق قائدة المدرسة، حيث اتفق معهم على مبلغ 3000 ريال يستلمها بعد العملية.