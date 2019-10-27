بالفيديو..كلمات نارية من فم طفلة: صار الوقت نحرق كل راية ترتفع فوق الراية اللبنانية

بيروت(صدى):

استطاعت طفلة لبنانية تدعى رودين، أن تعبر عن رفض اللبنانيون للفساد والقمع بكلمات نارية، تكبرها بسنوات.

ووجهت الطفلة رودين كلماتها ملجمة السياسيين والمسؤولين في السلطة الحاكمة اللبنانية، من رؤساء ووزراء ونواب، قائلة: فخامة الرئيس، معالي الوزراء، حضرات النواب، كل عمرو الوطن أم، بس ع إيامكم صار امتلاك، يعني كمان شوّهتو كلمة أم. صار لازم تفلوا، كلكن يعني كلكن.

وأضافت: بدي اكل، بدي مثل اولادك اتعلم، بدي حقوقي بأكملها، بدل ما حضترتك تاكلها، فيقوا يا لبنانيين صار الوقت نتحرر من كل الشعارات الحزبية.

واختتمت: صار الوقت نحاسب كل فاسد بهالبلد، صار الوقت نحرق كل راية ترتفع فوق الراية اللبنانية.