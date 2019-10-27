سبب إلغاء تذاكر الهلال بمدرج النصر وكيفية تعويض المتضررين

طلال الغامدي(صدى):

قدمت شركة صلة اعتذارها للجماهير، بسبب إلغاء تذاكر جماهير الهلال التي تم شراؤها في مدرج النصر، مؤكدة أن خللا في النظام هو السبب.

وأوضحت الشركة أنه تم اكتشاف خطأ بعد 11 دقيقة من بدء بيع التذاكر، وتم تداركه فيما بعد، مشيرة إلى أنه خلال تلك الدقائق تم بيع 1625 تذكرة من 624 معرفًا هلاليًا بالقسم C الخاص بجماهير النصر.

وأكدت الشركة أنه تم التواصل مع الجماهير التي قامت بشراء التذاكر، وأنه سيتم تعويضهم عنها في مباراة أخرى، أو رد المبالغ لهم.

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