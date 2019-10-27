نايف السالم(صدى):

في فضيحة جديدة تكشف حجم التطبيع القطري الإسرائيلي، قررت قطر منع عميد كلية الشريعة في جامعة قطر الشيخ إبراهيم عبدالله الأنصاري، عن الخطابة في المساجد، وذلك بعد انتقاده خلال خطبة الجمعة الماضية، تطبيع قطر السياسي والرياضي مع إسرائيل.

وأثار قرار إيقاف الشيخ الأنصاري جدلا كبيرا، وسط صمت من قبل وزارة الأوقاف، فيما لم يصدر أي تصريح تعقيبا على ذلك من قبل الشيخ الأنصاري.

ومن جانبه قال الإعلامي القطري جابر ناصر المري إن عدم صدور بيان من وزارة الأوقاف يوضح السبب الحقيقي لإيقاف الشيخ الأنصاري قد يؤكد للرأي العام بأن السبب هو بالفعل ما يتم تناقله عبر وسائل التواصل، وإن صح ذلك فهو يتنافى مع رفض المجتمع لأي إجراء تعسفي ضد أي مواطن ومكانة الشيخ العلمية ومكانته كعميد لكلية الشريعة.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، احتفى بتشغيل النشيد الرسمي الإسرائيلي في قطر، ورفع العلم ضمن بطولة العالم للجومباز في مارس الماضي.

وفي سبتمبر الماضي، استضافت دولة قطر، وفدًا رياضيًا إسرائيليًا، ضمن بطولة العالم لألعاب القوى، التي أقيمت في الدوحة.