زواج عرفي لـ 8 أشهر ينتهي بجريمة قتل

القاهرة(صدى):

عثرت الشرطة المصرية على جثة فتاة عشرينية ملقاة بمياه ترعة، وتمكنت من خلال التحقيقات الوصول للجاني.

وبينت التحريات أن وراء مقتل الفتاة 4 شباب، أحدهم كان متزوجًا من القتيلة زواجًا عرفيا لمدة 8 أشهر.

وبالتحقيق تبين أنه خلال الشهرين الماضيين نشبت خلافات بين المجني عليها والجاني، قامت على إثرها بتركه والانفصال عنه ورفضت العودة له، رغم إلحاحه في طلب ذلك الأمر الذي أثار حفيظته ودفعه إلى عقد العزم على الانتقام منها.

واستعان الجاني بثلاثة من أصدقاءه، وخططوا للانتقام منها، حيث تحدث أحدهم في البداية معها لمحاولة اقناعها بإنهاء الخلافات بينهما والعودة إليه وفي أثناء ذلك حدثت مشادة كلامية بينهما لرفضها طلبه قام على إثرها بالإجهاز عليها، ومن ثم التخلص من جثتها.