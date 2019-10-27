لأول مرة.. الصمت الإعلامي يسيطر على « ديربي الرياض »

ماجد محمد(صدى):

سيطر الهدوء والصمت الإعلامي على مباريات الهلال والنصر « ديربي الرياض » لأول مرة منذ فترة طويلة، إذ اقترنت هذه المباريات دائمًا بالإثارة داخل الملعب وخارجه.

ويحظى الديربي دائمًا بالصخب والوهج الإعلامي، إذ يتسابق كل رؤساء الأندية لإطلاق التحديات عبر التصاريح النارية قبل المباراة، ولكن على عكس العادة أصبح الهدوء سمة رئيسية لدى رئيسي الهلال والنصر الحاليين اللذين فضلا الابتعاد عن التصاريح المثيرة.

وعند تتبع تاريخ « التصريحات الإعلامية النارية » المتعلقة بديربي الرياض، نجد في المقدمة تصريحات رئيس النصر الراحل الأمير عبدالرحمن بن سعود، الذي اشتهر بتصاريحه النارية قبل المواجهة.

واعتاد الأمير عبدالرحمن بن سعود، إطلاق التحديات التي تُصيب في كثير من الأحيان قبل الديربي، أشهرها نصيحته لجماهير الهلال قبل المواجهة، قائلًا « أنصح إخواني الهلاليين أن يقضوا إجازة سعيدة بعيدًا عن المباراة لأنهم سيجدون ما لا يسرهم، بسبب عطاء النصر وإخلاص النصر ووقفة جماهيره انطلاقة النصر التي لن يصدها أحد ولن يردها بإذن الله أحد » .

وتعد من أبرز المناكفات الإعلامية بين الفريقين، تصريح الأمير عبدالرحمن بن سعود بعد تسجيل سامي الجابر 6 أهداف في شباك الرائد عام 90 ويتوج هدافًا للدوري على حساب مهاجم النصر ماجد عبدالله، قائلًا « هداف الدوري، بطل فيلم هندي » .

ولم يتوقف الأمر على ذلك، إذ استخدم رئيس النصر السابق فيصل بن تركي هذه العبارة عقب تتويج فريقه بلقب دوري عام 2014 أمام الشباب، قائلًا «حسم اللقب بالنقاط، لأننا سمعنا عن فيلم هندي في ملعب الأمير فيصل بن فهد، وكنّا واثقين من ذلك» ليشير في حديثه إلى منافسه على اللقب الهلال.

وردًا على هذا التصريح، طالب رئيس الهلال في ذلك الوقت محمد الحميداني، لجنة الانضباط بمعاقبة رئيس النصر تجاه الإساءات والتشكيك على حد وصفه، ليخرج رئيس النصر ببيان رسمي لغته ساخرة، قائلًا « لم يذكر رئيس النصر في تصريحه اسم نادي الهلال، وهو بشكواه ينطبق عليه المثل القائل: كاد المريب أن يقول خذوني » .

كما ظهرت مناوشة أخرى بين نائب رئيس النصر السابق الأمير الوليد بن بدر، ورئيس الهلال السابق وعضو شرفه في ذلك الوقت الأمير بندر بن محمد، بعد اتهام الهلال بالفوز بسبب لجنة الحكام.

ووصلت هذه المناكفات إلى أقصاها خلال الموسم الماضي، بعد تصريح رئيس الهلال الأمير محمد بن فيصل فور توليه الرئاسة « أوجه التحية لسعود آل سويلم وسنعلم رئيس النصر كيف يتم وضع الروج على أرض الملعب بالفوز بالخماسيات، وأيضَا سأنافسه في مزاين الإبل » .

كما علق رئيس النصر ساخرًا على تيفو الهلال في إحدى المباريات والذي كان على شكل سمكة قرش، قائلًا « جمهور الجيران في نادي الهلال قدّم تيفو جميلا اليوم، ملاحظتي الوحيدة أول مرة أشوف سمك قرش حاط روج، ولكن بداية جيدة للأزرق، بإذن الله ترون مدرجات العالمي بصورة أجمل وأجمل يستفيد منها الجميع كما تعودنا » .