جورج القرداحي يُهين ريهام سعيد.. والأخيرة ترد: « كبر وخرف » (فيديو)
فتحت الإعلامية المصرية ريهام سعيد النار على الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، بعد أن أهانها في تصريحاته الأخيرة.
وقال ” قرداحي ” في برنامج من تقديم كارلا حداد، قبل أسبوعين إن ” ريهام سعيد تستحق الضرب بالحذاء ” ؛بسبب إهانتها أصحاب الوزن الزائد.
وقال الإعلامي اللبناني نصا: في مصر يستعملون تعبيرا حلو وهو تستحق أن تضرب بالجذمة.
وردت ريهام سعيد على جورج قرداحي، فقالت في رسالة مصورة لها: من هذه التي تستحق أن تضرب بالجذمة.. بتتكلم عن مين عن زميلة ليك ولا عن واحدة ست محترمة عندها بيت وأولاد وأهل ولا أنت اتجننت.
وتابعت: أعلم أنك كبير في السن، وممكن تكون خرفت، لكن ليس لهذا الدرجة.
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 473 ] نشر منذ 41 دقيقة
جورج…
ابك هذا عربي
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6094 ] نشر منذ 25 دقيقة
بجد عيب يا جورج و ريهام احسنتي الرد