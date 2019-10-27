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  3. جورج القرداحي يُهين ريهام سعيد.. والأخيرة ترد: « كبر وخرف » (فيديو)

جورج القرداحي يُهين ريهام سعيد.. والأخيرة ترد: « كبر وخرف » (فيديو)

جورج القرداحي يُهين ريهام سعيد.. والأخيرة ترد: « كبر وخرف » (فيديو)
القاهرة(صدى):

فتحت الإعلامية المصرية ريهام سعيد النار على الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، بعد أن أهانها في تصريحاته الأخيرة.

وقال ” قرداحي ” في برنامج من تقديم كارلا حداد، قبل أسبوعين إن ” ريهام سعيد تستحق الضرب بالحذاء ” ؛بسبب إهانتها أصحاب الوزن الزائد.

وقال الإعلامي اللبناني نصا: في مصر يستعملون تعبيرا حلو وهو تستحق أن تضرب بالجذمة.

وردت ريهام سعيد على جورج قرداحي، فقالت في رسالة مصورة لها: من هذه التي تستحق أن تضرب بالجذمة.. بتتكلم عن مين عن زميلة ليك ولا عن واحدة ست محترمة عندها بيت وأولاد وأهل ولا أنت اتجننت.

وتابعت: أعلم أنك كبير في السن، وممكن تكون خرفت، لكن ليس لهذا الدرجة.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 6094 ] نشر منذ 25 دقيقة

بجد عيب يا جورج و ريهام احسنتي الرد

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