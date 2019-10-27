في يومين فقط.. احتجاجات العراق تٌسقط 63 قتيلا

بغداد(صدى):

كشفت مفوضية حقوق الانسان في العراق، عن حصيلة ضحايا الاحتجاجات الشعبية في البلاد، والتي انطلقت، يوم الجمعة.

وقالت المفوضية في بيان لها: حصيلة الشهداء كانت كالآتي: بغداد (10 شهداء) ، ميسان (14 شهيدًا)، ذي قار (15 شهيدًا)، البصرة (7 شهداء)، المثنى (1 شهيد)، الديوانية (12 شهيدًا)، بابل (4 شهداء)“، بينما ارتفع عدد المصابين إلى (2592) من المتظاهرين والقوات الأمنية“.

وبلغ عدد المعتقلين 3، بسبب قيامهم بحرق دور المواطنين في محافظة بابل.

وأضافت أنه تم حرق وإلحاق الأضرار بـ(83) مبنىً حكوميًا ومقار حزبية في محافظات: الديوانية، وميسان، وواسط، وذي قار، والبصرة، والمثنى، وبابل، وكربلاء“.

وكانت خرجت تظاهرلت في تصعيد جديد ضد الحكومة احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، فيما سقط معظم القتلى جراء إطلاق النار من قبل فصائل شيعية مسلحة مقربة من إيران، لدى محاولة المتظاهرين إحراق مقار تلك الفصائل.