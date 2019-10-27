بالفيديو.. القبض على 3 لصوص غافلوا مسن بالرياض

علي القحطاني(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية في الرياض، اليوم، من إلقاء القبض على 3 نشالين غافلوا مسن في إحدى المحال التجارية الكبيرة وسرقوا محفظته.

وظهر في مقطع فيديو متداول وثقته كاميرات المراقبة في المحل، ثلاثة أشخاص يتظاهرون بالتسوق داخل محل تجاري في حي قرطبة بالرياض، بينما يقوم اثنين منهم بإلهاء المسن من خلال الحديث معه.

وبينما تشتت انتباه المسن، قام الشخص الثالث بسرقة محفظته، ثم لاذ الثلاثة لصوص بالفرار مسرعين، ولكن تم الإطاحة بهم.