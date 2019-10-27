بالفيديو.. القبض على 3 لصوص غافلوا مسن بالرياض
تمكنت الجهات الأمنية في الرياض، اليوم، من إلقاء القبض على 3 نشالين غافلوا مسن في إحدى المحال التجارية الكبيرة وسرقوا محفظته.
وظهر في مقطع فيديو متداول وثقته كاميرات المراقبة في المحل، ثلاثة أشخاص يتظاهرون بالتسوق داخل محل تجاري في حي قرطبة بالرياض، بينما يقوم اثنين منهم بإلهاء المسن من خلال الحديث معه.
وبينما تشتت انتباه المسن، قام الشخص الثالث بسرقة محفظته، ثم لاذ الثلاثة لصوص بالفرار مسرعين، ولكن تم الإطاحة بهم.
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 473 ] نشر منذ 48 دقيقة
المهم جلدهم حتى تورم قربهم…السجن ما يردعهم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85564 ] نشر منذ 47 دقيقة
تكفون قصوا ايادي الحراميه ..
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 473 ] نشر منذ 31 دقيقة
ابو محمد قص اليد له شروط شرعيه وصعب..لكن به طريقه تخليهم عبره لغيرهم.. الدشير الحين السجن ما عاد يخوفهم ولا يهمهم علشان كذا يتجرون
زائر[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 16 دقيقة
المشكله الحرامي شخصيه بالشماغ والعقال
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 473 ] نشر منذ 13 دقيقة
والله عندي راي سديد وحكيم لو طبق بحق الدشير راح يقلل من جرايم السرقه بما فيها سرقة السيارات…
والسوال هل من مستمع…؟