فيديو « عازف المطر » .. ستيني يقدم معزوفاته بمطل العارضة

علي القحطاني(صدى):

اعتاد على الجلوس في مكانه الخاص؛ ليعزف أجمل المعزوفات الموسيقية الفلكورية والتراثية تحت قطرات المطر المنهمر.

وظهر في مقطع الفيديو، رجل ستيني يتخذ من مطل العارضة مسرحًا يوميًا؛ ليقدم معزوفات موسيقية فلكلورية وتراثية، حتى أطقلوا عليه «عازف المطر».

وحصل الفيديو على تفاعل كبير من المتابعين، مؤكدين أنه عازف وشاعر ويذهب إليه البعض بشكل خاص للاستماع إلى معزوفاته الموسيقية المميزة.