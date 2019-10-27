صور جوية لـ « بردية وسيول » شمال غرب رفحاء

علي القحطاني(صدى):

رصدت عدة صور ولقطات جوية بردية وسيول لوقة شمال غرب رفحاء، مساء اليوم السبت، بالتزامن مع تساقط الأمطار التي هطلت بغزارة على مدار اليوم.

وظهر في اللقطات الجوية، اكتساء الأرض باللون الأبيض الناتج عن تساقط الثلوج، وسط تحذيرات بأخذ الحيطة والحذر على طرق المنطقة الشمالية خاصة طريق رفحاء- عرعر.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تساقط الأمطار الرعدية غدًا الأحد، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، تبوك والمنطقة الشرقية» خاصة الأجزاء الشمالية منها.