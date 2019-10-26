شاهد.. لقطة نادرة لطيار سعودي يناور صاروخًا حوثيًا

علي القحطاني(صدى):

انتشر فيديو يوثق لحظة مناورة طيار مروحية أباتشي سعودية لصاروخ حوثي في صعدة في مشهد عسكري يُعتبر نادرًا.

وكان الإعلامي هاني الصفيان أول من نشر الفيديو عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” ؛ حيث وثق الفيديو احترافية الطيار العالية، بعد محاولة استهدافه بصاروخ من نوع ” سام 7 ” في صعدة.

وتفاعل المتابعون عبر ” تويتر ” مع احترافية الطيار العالية في التعامل مع صاروخ جماعة الحوثي الإرهابية.