شاهد.. لقطة نادرة لطيار سعودي يناور صاروخًا حوثيًا
انتشر فيديو يوثق لحظة مناورة طيار مروحية أباتشي سعودية لصاروخ حوثي في صعدة في مشهد عسكري يُعتبر نادرًا.
وكان الإعلامي هاني الصفيان أول من نشر الفيديو عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” ؛ حيث وثق الفيديو احترافية الطيار العالية، بعد محاولة استهدافه بصاروخ من نوع ” سام 7 ” في صعدة.
وتفاعل المتابعون عبر ” تويتر ” مع احترافية الطيار العالية في التعامل مع صاروخ جماعة الحوثي الإرهابية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85555 ] نشر منذ 53 دقيقة
للهم انصر جنودنا وسدد رميهم ، يارب ياعزيز .. آمين ..
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 467 ] نشر منذ 40 دقيقة
بحكم اني داهيه….
من الخطأ شن غارات بالنهار…
والحمد لله الصاروخ ما هو مزود بنظام تتبع الهدف وإلا كان اصابها