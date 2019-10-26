  • السبت 26

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. شاهد.. لقطة نادرة لطيار سعودي يناور صاروخًا حوثيًا

شاهد.. لقطة نادرة لطيار سعودي يناور صاروخًا حوثيًا

شاهد.. لقطة نادرة لطيار سعودي يناور صاروخًا حوثيًا
علي القحطاني(صدى):

انتشر فيديو يوثق لحظة مناورة طيار مروحية أباتشي سعودية لصاروخ حوثي في صعدة في مشهد عسكري يُعتبر نادرًا.

وكان الإعلامي هاني الصفيان أول من نشر الفيديو عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” ؛ حيث وثق الفيديو احترافية الطيار العالية، بعد محاولة استهدافه بصاروخ من نوع ” سام 7 ” في صعدة.

وتفاعل المتابعون عبر ” تويتر ” مع احترافية الطيار العالية في التعامل مع صاروخ جماعة الحوثي الإرهابية.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 85555 ] نشر منذ 53 دقيقة

للهم انصر جنودنا وسدد رميهم ، يارب ياعزيز .. آمين ..

[ عدد التعليقات: 467 ] نشر منذ 40 دقيقة

بحكم اني داهيه….
من الخطأ شن غارات بالنهار…
والحمد لله الصاروخ ما هو مزود بنظام تتبع الهدف وإلا كان اصابها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *