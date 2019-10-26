النائب العام يوجه بالقبض على المنتقبة الراقصة بإحدى الفعاليات
وجَّه النائب العام، بإلقاء القبض على فتاة أخلّت بآداب وشروط الذوق العام، إثر قيامها بالرقص بين مجموعة من الشبان والفتيات في إحدى فعاليات موسم الرياض الترفيهي.
وكانت الفتاة ترتدي الزيَّ السعودي التقليدي، بعباءتها السوداء ونقابها وترقص بين الحاضرين، مما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 464 ] نشر منذ 22 دقيقة
شفت المززطع طزيعه تتطززعها…
زوجوها نجر يعقلها
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5406 ] نشر منذ 19 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل على الي كان السبب
اللهم من اراد نشر الفساد والاختلاط والانحلال في مجتمعنا شل اطرافه وكف شره عنا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85550 ] نشر منذ 15 دقيقة
زعططوها ..