النائب العام يوجه بالقبض على المنتقبة الراقصة بإحدى الفعاليات

علي القحطاني(صدى):

وجَّه النائب العام، بإلقاء القبض على فتاة أخلّت بآداب وشروط الذوق العام، إثر قيامها بالرقص‎ بين مجموعة من الشبان والفتيات في إحدى فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

وكانت الفتاة ترتدي الزيَّ السعودي التقليدي، بعباءتها السوداء ونقابها وترقص بين الحاضرين، مما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.