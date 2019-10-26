مكافأة تخرج تجعل شاب أغنى الشخصيات في العالم

بكين(صدى):

حصل الشاب إريك ابن الملياردير الصيني تسي بينج مؤسس Sino Biopharmaceutical، على مكافأة تخرج خيالية حولت مسار حياته.

وقدم الملياردير الصيني تسي بينج وزوجته تشينج تشيونج لينج، هدية قيّمة لابنهما « إريك » صاحب الـ24 عامًا، ما يقرب من 20% من القيمة السوقية لشركة والده كهدية ليصبح أحد أغنى الشخصيات في العالم.

وكشفت وثيقة تنظيمية اطلعت عليها « بلومبيرغ » أن الهدية عبارة عن 2.7 مليار سهم تقدر قيمتها بنحو 3.8 مليار دولار، وتم نقل ملكية هذه الأسهم مباشرة إلى « إريك تسي » يوم الجمعة الماضي.

« إريك تسي » ولد في مدينة سياتل الأمريكية لكنه التحق بالتعليم ما قبل الجامعي في الصين وحصل بعدها على درجة مالية من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، كما أسس منظمة خيرية في الصين لدعم التعليم والمبادرات الثقافية، بالإضافة إلى كونه من بين الشخصيات النشطة على موقع تبادل الصور والفيديوهات « إنستجرام » .