اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في مخاطبات البارالمبية الدولية

سعيد العجل(صدى):

اعتمدت اللجنة الدولية البارالمبية I.P.Cاللغة العربية لغة رسمية لأول مرة في مخاطباتها بعد التصويت على اقتراح صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضه رئيس اللجنة الأولمبية السعودية .

وتم اليوم مناقشة والتصويت على هذا الاقتراح في اجتماعات الجمعية العمومية للبارالمبية الدولية في مدينة بون بألمانيا بمشاركة 127 دولة من الدول الأعضاء باللجنة.

ورفع رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية السعودية أحمد المقيرن شكره لسمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه ومتابعته وحرصه على إدراج اللغة العربية من بين اللغات الرسميه المعتمدة في اللجنة الدولية البارالمبيه للمرة الأولى منذ تأسيسها قبل ثلاثين عاماً لتصبح اللغة الرسمية الرابعة بعد الانجليزية والفرنسية والإسبانية ،منوهًا بما تلقاه اللجنة البارالمبية السعودية من دعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وتتواصل إجتماعات الجمعية العمومية للجنة الدولية في بون بحضور جميع الدول الأعضاء ويمثل المملكة في الاجتماعات رئيس اللجنة البارالمبية السعودية الاستاذ أحمد عبدالعزيز المقيرن والمدير التنفيذي للجنة الاستاذ رافد محمد القضيب .