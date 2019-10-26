علي العلياني يهاجم راغب علامة في ذا فويس

أميرة خالد(صدى):

كشف الإعلامي علي العلياني عن تقيمه لأداء أعضاء لجنة تحكيم الموسم الخامس من برنامج ذا فويس بعد انتهاء مرحلة « الصوت وبس » .

وقال العلياني إن الفنانة الإماراتية أحلام هي إضافة للبرنامج وتنحاز للفن فقط دون أي اعتبارات أخرى، بينما اعتبر النجم اللبناني راغب علامة لا يملك أدوات فنية لتقييم المشتركين.

وقال العلياني في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: في كل مرة أشاهد mbcthevoice أتأكد من أن الفنانة الكبيرة أحلام أنقذت أصوات المواهب العربية انحيازًا للفن فقط.. أحلام إضافة للبرنامج بكل تفاصيلها.. أما راغب علامة بدأت أشعر أنه مفروض علينا مع أنه لا يملك أبسط الأدوات الفنية حتى يقيّم مشتركين أفضل منه فنيًا بمراحل.