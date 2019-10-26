بالفيديو.. الأمن يُحذر مستخدمي الطريق الدولي من أمطار عرعر وضواحيها

رافع فريح(صدى):

أصدرت إدارة أمن الطرق تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية، نظراً لهطول أمطار غزيرة على الطرق بالمنطقة.

ومن جهة آخرى حذرت إدارة أمن الطرق سالكي الطريق الدولي وخاصة طريق عرعر طريف والذي ارتفع منسوب المياة ٦٠ سنتمتر.

وأكدت على ضرورة أخذ الحيطه والحذر وتهدئة السرعة وإشعال أنوار التنبيه وايقاف السيارة عن السير بعد اخذها إلى المكان المرتفع والانتظار إلى أن يتم السماح من قبل الجهات الأمنية التي تتمنى للجميع السلامة والوصول الامان الى ذويهم .

في حين توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم،تبوك والمنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها غدًا الأحد.