مسابقه أجمل صورة ورسمة لمحافظة المهد بنادي الحي بالمهد

حسين العلي(صدى):

نفذ نادي الحي بثانوية الحكم بن هشام وبالشراكة مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون عن إنطلاق مسابقة أجمل صورة و أفضل رسمة لمحافظة المهد وقراها , وفق شروط ومعايير من قبل لجنة الفرز النهائي للمسابقة على أن تكون الصورة أو الرسمة من معالم محافظة المهد وقراها وتكون من بتصوير او رسم من قبل المتسابق نفسه ولا يقبل أي تعديل لوني على الصورة او إستخدام برامج التعديل على الصور و ترسل الصور .

و الرسومات على الرقم :- ( 0559041893 ) – وسوف يتم إختيار أفضل خمس صور وخمس رسومات الفائزة بالمسابقة .