شاهد.. شباب عرعر ينقذون عائلة علقت في مياه الأمطار

رافع فريح(صدى):

وثق مواطنون فيديو يرصد محاولة عدد من الشباب لإنقاذ عائلة علقت سيارتها في مياه السيول بأحد الطرق.

وأظهر الفيديو ارتفاع منسوب المياه على الطريق، مما أدى إلى تعطل السيارة، وسيطرة الفزع على الأسرة في السيارة.

وكان أمن الطرق حذر من أمطار وسيول المنطقة الشمالية، وحذرت إدارة أمن الطرق قاطنين الطريق الدولي وخاصة طريق عرعر طريف والذي ارتفع منسوب المياة ٦٠ سنتمتر بأخذ الحيطه والحذر وتهدئة السرعة .