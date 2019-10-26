التعاون يفوز على الفيصلي بثنائية

ماجد محمد(صدى):

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، في الفوز على نظيره الفيصلي بثنائية مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الثامنة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح تاوامبا أهداف المباراة للتعاون قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول، وعزز روسي لاعب الفيصلي النتيجة بهدف آخر في مرماه بالدقيقة 66، قبل أن يعود اللاعب ذاته لإحراز هدف الفيصلي الوحيد في الدقيقة 80.

وبتلك النتيجة يرفع التعاون رصيده إلى النقطة العاشرة في المركز الثامن، وتجمد رصيد الفيصلي عند 14 نقطة في المركز الخامس.