فيلم « عالبار » يخطف الأضواء قبل عرضه.. شارك فيه الرئيس السبسي

أميرة خالد(صدى):

خطف الفيلم الوثائقي الطويل ” عالبار ” الأضواء في مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الـ 30 وذلك قبل عرضه.

وتستعد دور السينما في تونس لعرض الفيلم للمخرج التونسي سامي التليلي والذي يشارك في المسابقة الرسمية للدورة الـ30 لأيام قرطاج السينمائية، التي تقام تحت اسم ” دورة نجيب عياد “ ، وتمتد من الـ26 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبل.

ويتوقع متابعون أن يخطف الفيلم الوثائقي، الذي يشارك فيه الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، الأضواء من مهرجان أيام قرطاج السينمائية.

ويسلط الفيلم الضوء على الأحداث السياسية والرياضية التي شهدتها تونس خلال العام 1978، خصوصًا الإضراب العام، الذي أقره الاتحاد العام التونسي للشغل، ودخول البلاد في صراعات سياسية وغضب شعبي بالتزامن مع مشاركة المنتخب التونسي في كأس العالم بالأرجنتين، وهو ما دفع الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة حينها إلى استغلال الرياضة لتهدئة الأجواء.