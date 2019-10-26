37 جهة حكومية وخاصة تشارك في إطلاق «حملة التشجير» بجميع مناطق الممكلة

سعيد العجل(صدى):

بمشاركة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أكملت اليوم 37 جهة حكومية وخاصة وجمعيات تطوعية وأفراد، ضمت أكثر من 1500 مشارك، زراعة 50 ألف شجرة في متنزه ثادق الوطني بمنطقة الرياض، بداية لانطلاق حملات التشجير في جميع مناطق المملكة في الفترة من أكتوبر الجاري وحتى أبريل 2020.

وبهذه المناسبة قال المهندس الفضلي: “هذا الجهد الكبير مكمل لأهداف الوزارة في الحفاظ على البيئة، ومكافحة التصحر، حيث تستهدف زراعة أكثر من 6 ملايين شجرة خلال هذا الموسم في جميع مناطق المملكة، موضحاً أن هذا العمل الوطني هو طريقنا لمكافحة التصحر واستعادة غطائنا النباتي، مقدماً شكره لكل من شارك وأسهم في نجاح هذا اليوم، داعياً الجميع للمشاركة في حملات التشجير التي انطلقت في مناطق المملكة كافة.

وشملت أنواع الأشجار المحلية التي استزرعت في متنزه ثادق الوطني، الطلح النجدي، والسمر، والغاف، والسلم.

وتهدف “حملة التشجير” التي أطلقتها الوزارة، إلى حماية البيئة، والحد من التلوث، واستعادة الغطاء النباتي، والوصول إلى بيئة وموارد مستدامة تحقق الأمن المائي، والإسهام في تحسين جودة الحياة، وستشمل الحملة جميع مدن ومحافظات المملكة.