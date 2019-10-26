تدشين البطولة الأولى للعبة الشطرنج لـ « السيدات » 

حسين العلي(صدى):

بحضور وتشريف الأميرة لاما السديري نائب رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج، والأستاذ عبد العزيز القرشي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة، والأستاذ تركي عبدالمجيد الرئيس التنفيذي للنادي،

أقام نادي الوحدة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للشطرنج، البطولة الأولى للعبة الشطرنج لـ “السيدات” بمقر النادي في مكة المكرمة، وقد شهدت البطولة تنافسًا مثيرًا بين اللاعبات المشاركات بمختلف أعمارهن؛

وقد نجحت سارة عبدالله في التتويج بالمركز الأول، فيما جاءت أماني عطيفة بالمركز الثاني، ونالت دينا إسحاق المركز الثالث. وقد أقيمت على هامش البطولة فعاليات ترفيهية وتثقيفية، ورسوم فنية، وعرَض للألعاب القتالية ورمي السهام. أدار البطولة السيدة/ الجوهرة محمد الحسن رئيسة اللجنة النسائية في الاتحاد السعودي للشطرنج.