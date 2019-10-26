جروس يفشل في أولى مهامه أمام الحزم

ماجد محمد(صدى):

فجر نادي الحزم اليوم السبت مفاجأة جديدة بعد أن هز شباك الأهلي بثنائية مقابل هدف وحيد في إطار الجولة الثامنة من دوري المحترفين.

وأحرز هدف الحزم الأول إبراهيما تانديا في الدقيقة 50، وتعادل عبدالباسط هندي في الدقيقة 70 للأهلي، وتقدم للحزم منصور حمزي في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز يحل الحزم في المركز السادس برصيد 13 نقطة، بينما الأهلي في المركز الرابع بـ 14 نقطة.