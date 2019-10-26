  • السبت 26

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. حماية المستهلك تنصح بعدم الاعتماد على الضمان الشفهي من صاحب أي منتج عند شرائه

حماية المستهلك تنصح بعدم الاعتماد على الضمان الشفهي من صاحب أي منتج عند شرائه

حماية المستهلك تنصح بعدم الاعتماد على الضمان الشفهي من صاحب أي منتج عند شرائه
عادل الحربي(صدى):

نصحت جمعية حماية المستهلك ، المواطنين بضرورة التأكد من الحصول على مستند ضمان عند شراء أي منتج ، وعدم الاعتماد على الضمان الشفهي من صاحب السلعة.

وطرحت الجمعية مشكلة وقع فيها أحد المواطنين يُدعى ” وليد ” حيث قام بشراء مرتبة سرير بضمان شفهي مدته عشر سنوات ، وظهرت عيوب في المرتبة بعد مرور أربعة أشهر ، وعند مراجعته للمحل لإصلاح المرتبة أو استبدالها رفض البائع نظراً لعدم وجود وثيقة ضمان .

وقالت الجمعية في هذه الحالة فقد المواطن الحق في المطالبة باستبدال المرتبة أو إصلاحها بعد الشراء ، وكان لابد الحصول على وثيقة ضمان مكتوبة على ورق رسمي بالحصول على شهادة أو بطاقة ضمان عند شراء اي سلعة وعدم الاكتفاء بالضمان الشفهي .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *