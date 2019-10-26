حماية المستهلك تنصح بعدم الاعتماد على الضمان الشفهي من صاحب أي منتج عند شرائه

عادل الحربي(صدى):

نصحت جمعية حماية المستهلك ، المواطنين بضرورة التأكد من الحصول على مستند ضمان عند شراء أي منتج ، وعدم الاعتماد على الضمان الشفهي من صاحب السلعة.

وطرحت الجمعية مشكلة وقع فيها أحد المواطنين يُدعى ” وليد ” حيث قام بشراء مرتبة سرير بضمان شفهي مدته عشر سنوات ، وظهرت عيوب في المرتبة بعد مرور أربعة أشهر ، وعند مراجعته للمحل لإصلاح المرتبة أو استبدالها رفض البائع نظراً لعدم وجود وثيقة ضمان .

وقالت الجمعية في هذه الحالة فقد المواطن الحق في المطالبة باستبدال المرتبة أو إصلاحها بعد الشراء ، وكان لابد الحصول على وثيقة ضمان مكتوبة على ورق رسمي بالحصول على شهادة أو بطاقة ضمان عند شراء اي سلعة وعدم الاكتفاء بالضمان الشفهي .