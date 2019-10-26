وزير الصحة: تم نقل أعضاء مريضة ميتة دماغياً لـ7 أشخاص

علي القحطاني(صدى):

أعلن وزير الصحة توفيق الربيعة، اليوم السبت، عن نجاح عملية نقل أعضاء امرأة ميتة دماغيًا لسبعة أشخاص، من خلال عملية قام بها جراحون سعوديون.

وقال الوزير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : تم نقل أعضاء مريضة ميتة دماغياً وبنجاح لسبعة أشخاص.

وأوضح أنه تم تقسيم الكبد إلى جزئين وزراعتها لمريضين، كما تم زراعة كلى وبنكرياس لمريض، وتم فصل الرئتين لمريضين، وزراعة القلب لمريض، والكلية لمريض

وأكد أنه تم ذلك حتى فجر اليوم في عمل متواصل لمدة ٢٤ ساعة.