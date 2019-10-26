الشؤون النسائية بالمسجد الحرام تستقبل مركز التأهيل الشامل للإناث بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

وجهت الوكيل المساعد للشؤون النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال والإدارة العامة للساحات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، باستقبال وفد من مركز التأهيل الشامل للإناث بمدينة الطائف.

وأوضحت مديرة وحدة شؤون الأشخاص ذوات الإعاقة الأستاذة نبيلة الغامدي أنه تم استقبال الوفد المكون من (٥) نساء تتقدمهن المراقبة الاجتماعية الأستاذة منى الثبيتي والأستاذة فوزية الزايدي وخمس مرافقات في ساحات المسجد الحرام، ثم اصطحابهن إلى الطواف والسعي لأداء مناسك العمرة بالعربات الكهربائية المقدمة مجانًا.

وأكدت أنه بعد انتهاء الوفد من أداء العمرة توجه الوفد لمصلى القدرات الخاصة حيث قامت الأستاذة نبيلة باستقبالهن بالترحيب وتقديم الضيافة وتوزيع الهدايا، ثم بدأت بالتعريف بالوحدة وأهم الخدمات والبرامج التوعوية التي هيأتها رئاسة الحرمين لتلك الفئة والتي تعينهن على أداء عباداتهن بكل يسر وسهوله من (المصاحف، ومالطبوعات متنوعة بطريقة برايل للمكفوفين، وحوامل خشبية مرنة للمصاحف، والأقلام القارئة، والعصا البيضاء، وحافظات ماء زمزم المرتفعة تتناسب مع مستخدمي الكراسي المتحركة، إضافة إلى ترجمة خطب الجمعة بلغة الإشارة لزائرات بيت الله من الصم وضعاف السمع).

شارك في مرافقة الوفد خمس متطوعات من مرشدات كشافة مكة المكرمة، حيث توجهت مرافقة الوفد بالشكر الجزيل على حسن الاستقبال والحفاوة والكرم، وبالشكر الموصول لسعادة الوكيل المساعد للشؤون النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود على حرصها على تلك الفئة الغالية وتمكينها من زيارة بيت الله الحرام وأداء عبادتها في أجواء إيمانية يحفها الخشوع والطمأنينة.