بايرن ميونخ يستعيد صدارة الدوري بثنائية في يونيون برلين

نواف السالم(صدى):

استعاد فريق بايرن ميونخ الألماني، صدارة ترتيب الدوري مجددًا بعد الفوز على نظيره يونيون برلين بثنائية مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة التاسعة للبطولة.

افتتح بنيامين بافارد أهداف المباراة للفريق البافاري في الدقيقة 13، ولم يضيف الفريق أي أهداف أخرى في الشوط الأول بالرغم من كم الفرص التي أتيحت للاعبيه.

وفي الشوط الثاني عزز ليفاندوفسكي النتيجة بهدف آخر في الدقيقة 53، ليصبح أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل أهداف في أول 9 مباريات في البطولة ليسجل رقمًا قياسيًا جديدًا.

وقبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق، أحرز بولتير هدف يونيون برلين الوحيد من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بثنائية مقابل هدف لصالح بايرن ميونخ.

وبتلك النتيجة يرفع بايرن ميونخ رصيده إلى النقطة رقم 18 في صدارة الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن فرايبورج الوصيف، بينما تجمد رصيد يونيون برلين عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر.

وفي مباريات أخرى من الجولة ذاتها، سقط بوروسيا دورتموند في فخ التعادل أمام شالكة، وفاز فرايبورج على ضيفه لايبزيج 2-1، وفاز هوفنهايم على هيرتا برلين 3-2، وخسر فورتونا دوسلدورف من بادربورن 2-0.