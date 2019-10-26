نسرين طافش: أنا مجنونة وأرغب في تجسيد شخصية الجوكر
علقت الفنانة السورية نسرين طافش على إطلالتها المرعبة الأخيرة بمناسبة ” الهالوين ” .
وقالت ” طافش ” في لقاء صحفي تعليقًا على هذه الإطلالة المثيرة للجدل: أنا مجنونة وبحب جرب، وبحس الحياة هي انك تعمل أشياء مختلفة.
وأوضحت النجمة السّورية أنه خلال دراستها في المعهد العالي للفنون المسرحية في سوريا، كانت تحب مادة ” المكياج ” .
وتابعت: للأسف ما عنّا مسلسلات أو أفلام مثل (هوليوود) حتى تستخدم متل هيك أقنعة وتظهر ذلك ” .
وأضافت: لما عرفت إنه في عيد اسمه هالوين كنت كبيرة، بس بحس إنه هو فرصة إنه الواحد يعيش طفولته بالتنكر.
ولفتت إلى أنها ترغب بتجسيد شخصية ” الجوكر ” إذا سمحت الفرصة بذلك.
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