أنغام : سعيدة بمشاركتي في « مسك للإعلام » .. والسوشيال ميديا تنافس في إبراز المواهب

القاهرة(صدى):

أكدت الفنانة المصرية إنغام ، أنن مواقع الـ سوشيال ميديا أصبحت وسيلة رائعة لإبراز مواهب فنية جديدة، وأخذت مكان التلفزيون في إبراز المواهب وتقديم الأعمال الفنية الجديدة.

جاء ذلك خلال مشاركتها برفقة الفنان السعودي عبادي الجوهر بالجلسة النقاشية “الاعلام أم الموسيقى ايهما يخدم الآخر” بمنتدى مسك للإعلام المقام باحد الفنادق الكبرى.

وتابعت قائلة: “أنا ما زلت مع الإعلام التقليدي اعتمد على التلفزيون في حين أن أولادي والجيل الجديد يعتمدون على السوشيال ميديا.

وأبدت أنغام سعادتها في تغريده عبر حسابها الشخصي بتويتر ، لمشاركتها في المنتدى ، قائلة ، ” سعيدة بمشاركتي اليوم في منتدى مسك لمؤسسة ولي العهد محمد بن سلمان الخيرية، الإعلام أم الموسيقى، أيهما يخدم الآخر؟ “.