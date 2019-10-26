كيفية طلب الخدمة الإسعافية لمن يحتاجها
قدمت هيئة الهلال الأحمر ، انفوجراف تشرح فيه كيفية طلب الخدمة الإسعافية لمن يحتاجها .
وقالت الهيئة عبر الانفوجراف ، إنه يتم طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق اسعفني أو الاتصال على 997 ، مٌشيره إلى ضرورة الهدوء والاجابة على أسئلة موظف العمليات وهي : ( الشكوى الرئيسية – حالة الوعي – التاريخ المرضي – جنس المريض – التأكد من الموقع – عدد المرضى ) .
وأضافت الهيئة أنه يتم تحديد حالة المريض وإرسال الفرقة الإسعافية المناسبة ” إذا كانت الحالة طارئة “يتم توجيه فرقة إسعافية للمساعدة ، وفي حال قرر الفريق الطبي نقل المريض سيتم تحديد المنشأة المناسبة لحالته “.
وأكدت على أن فريق الهلال الأحمر يتسابقون مع الوقت لمساعدة المريض فاحرص دائماً على تسهيل ، وصولهم إلى المريض .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85528 ] نشر منذ 12 دقيقة
خير ان شاء الله ..
.. اللهم لاتحيجنا الا لوجهك الكريم ..