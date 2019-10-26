عادل الحربي(صدى):

قدمت هيئة الهلال الأحمر ، انفوجراف تشرح فيه كيفية طلب الخدمة الإسعافية لمن يحتاجها .

وقالت الهيئة عبر الانفوجراف ، إنه يتم طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق اسعفني أو الاتصال على 997 ، مٌشيره إلى ضرورة الهدوء والاجابة على أسئلة موظف العمليات وهي : ( الشكوى الرئيسية – حالة الوعي – التاريخ المرضي – جنس المريض – التأكد من الموقع – عدد المرضى ) .

وأضافت الهيئة أنه يتم تحديد حالة المريض وإرسال الفرقة الإسعافية المناسبة ” إذا كانت الحالة طارئة “يتم توجيه فرقة إسعافية للمساعدة ، وفي حال قرر الفريق الطبي نقل المريض سيتم تحديد المنشأة المناسبة لحالته “.

وأكدت على أن فريق الهلال الأحمر يتسابقون مع الوقت لمساعدة المريض فاحرص دائماً على تسهيل ، وصولهم إلى المريض .