شاهد.. أصالة في ميلاد لجين عمران والأخيرة ترقص

أميرة خالد(صدى):

نشرت الإعلامية لجين عمران صورًا لها من عيد ميلادها الـ 42 والذي يوافق اليوم السبت، حيث حضر الحفل عددا كبير من النجوم.

وفاجأت أسيل عمران على مفاجأة شقيقتها لجين عندما أعدت الحفل دون علم الأخيرة؛ إذ قامت الأولى بتجهيز المكان بشكل لافت ومميز من الزهور الملونة والديكور والشموع والأواني الزجاجية والفواكه.

وشاركت أسيل جمهورها بعدد من الفيديوهات من عيد الميلاد عبر سناب شات.

وظهرت الفنانة السورية أصالة نصري بإطلالة كاجوال مكونة من تي شيريت أبيض وبنطلون جينز، والتقطت الصور التذكارية مع الحضور.

ووثق الفيديو أيضًا لقطات عفوية من رقص وتمايل لجين عمران مع الموسيقى وكذلك أشقاؤها.

وحضرت الحفل أيضًا صديقتها المقربة الإعلامية مهيرة عبد العزيز، التي حضرت بصحبة زوجها.