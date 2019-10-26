بالفيديو.. حكم الشرع في مشاهدة برامج السحر عبر التليفزيون

علي القحطاني(صدى):

قال الشيخ صالح المغامسي ، من شاهد السحره في التلفاز عرضاً ليقف على حقيقة أمرهم والضلال الذي هُم فيه ، فلا يدخل في وعيد رسول الله عليه السلام لمن يصدقون السحره بعدم قبول الله عز وجل صلاته لـ 40 يوماً .

جاء ذلك في رده على استفسار مواطن خلال مكالمة هاتفية ببرنامج ” الأبواب المتفرقة ، يتساءل فيه ” من يشاهد برامج السحر على التليفزيون هل عليه إثم؟ ” .

وتابع المغامسي ، إنما الإنسان أوقاتاً يقف على مواطن الشر حتى اذا سؤل عنها يعرف كيف يدافع ، أما من وقف عليه لعل يسمع منه شئ لعل نفسه تطمأن يخشى عليه أن يدخل في هذا وعيد رسول الله عليه السلام .