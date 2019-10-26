الرياض(صدى):

أصدر أمن الطرق تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية، نظراً لهطول أمطار غزيرة على الطرق بالمنطقة وتحديداًطريق عرعر –طريف.

وقال أمن الطرق في التنبيه : يرجى من المسافرين أخذ الحيطه وتهدئة السرعة وإشعال أنوار التنبيه أوالتوقف عن السير والانتظار حتى زوال العائق.مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان

في حين توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم،تبوك والمنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها غدًا الأحد.