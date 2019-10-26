بالفيديو.. مانشستر سيتي يطارد ليفربول بثلاثية في شباك أستون فيلا

نواف السالم(صدى):

حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، فوزًا ثمينًا على نظيره أستون فيلا بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

لم ينجح أي من الفريقين في فك شفرة الشباك طوال أحداث الشوط الأول، بالرغم من كم الفرص التي أتيحت للاعبي مانشستر سيتي، إلا أن الشوط انتهى سلبيًا.

وفي الشوط الثاني نجح رحيم سترلينج في إحراز الهدف الأول بالدقيقة 46، قبل أن يعزز ديفيد سيلفا النتيجة بهدف آخر في الدقيقة 65، وأكمل جوندوجان الثلاثية في الدقيقة 70.

وتعرض لاعب وسط الفريق فيرناندينيو لحالة طرد قبل انتهاء المباراة بثلاث دقائق وذلك بعد حصوله على الإنزار الثاني.

وبتلك النتيجة يرفع مانشستر سيتي رصيد إلى النقطة رقم 22 محتلاً المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر، وتوقف رصيد أستون فيلا عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.