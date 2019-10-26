بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم،تبوك والمنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها.

كما توقعت استمرار تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين حذرت من تكون الضباب خلال ساعات الليل و الصباح الباكر على شرق وشمال المملكة وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية .