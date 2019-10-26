« التسرب إلى الطعام » .. خبراء يكشفون عن الخطر الرئيسي لورق القصدير

أميرة خالد(صدى):

كشف بعض الخبراء، اليوم السبت، أن جزيئات الألومنيوم من الرقائق قادرة على التسرب إلى الطعام ، ثم تتراكم في الجسم.

وقال الخبراء : يمكن أن تكون عملية الطهي خطيرة إذا تم لف المنتج بورق الألمنيوم. وبالتالي، يمكن للشخص تناول ما يصل إلى مليغرام من الألومنيوم.

وأضاف الخبراء :أنها عملية ربط عندما تتسرب جزيئات هذه المادة إلى الطعام. إذا قمت بإضافة عصير الليمون أو البهارات إلى المنتج قبل لفه، فستزيد كمية المعادن.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أنه يمكن للشخص أن يستهلك ما يقرب من 40 ملليغرام من الألومنيوم لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميًا دون الإضرار بالجسم. ومع ذلك، فإن الرقاقة ليست “ الحافظ ” الوحيد لهذه المادة.

في حين قال أندريه موسوف، رئيس المكتب التحليلي لمركز الخبراء في اتحاد مستهلكي “ روسكونترول ” : “ الألومنيوم هو العنصر الثالث الأكثر وفرة في المحيط الحيوي. إنه أيضًا في المنتجات – على سبيل المثال، الجبن والملح والشاي والتوابل ” .

وأكد أنه تصنع الأطباق من الألمنيوم، بل هناك أدوية تحتوي هذه المادة. يمكن العثور على هذا المعدن أيضًا في مضادات التعرق.